В «Авроре» состоится премьера мультфильма «Самый ценный груз» в день прорыва блокады Ленинграда

В кинотеатре «Аврора» 18 декабря в день прорыва блокады Ленинграда состоится премьера анимационного фильма режиссёра Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз».

Мультфильм получил признание на Каннском кинофестивале. Подобного не случалось с 2008 года. Музыка к фильму написана Александром Деспла, известным композитором, работавшим над такими фильмами как «Отель «Гранд Будапешт» и «Игра в имитацию». Российская версия фильма получила рассказчика – актёра Александра Петрова.

«Самый ценный груз» – это история о выживании, рассказанная с большой душевной силой. Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца. Маленькая девочка, очевидно, была выброшена из окна поезда смерти, идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж, который сначала соглашается на это ненадолго, постепенно привязывается к ребёнку. Между тем, жители деревни, узнав о появлении ребенка, видят в нём беду и ставят ультиматум – избавиться от него.

В широкий прокат «Самый ценный груз» выйдет 30 января. 16+.