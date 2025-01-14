В Петербурге определили оптимальный общественный транспорт для новых микрорайонов

В Санкт-Петербурге троллейбусы с увеличенным автономным ходом названы лучшим решением для обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев пояснил в интервью «Фонтанке», что троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) не требуют затрат на капитальную инфраструктуру.

«Это придает гибкость маршрутной сети», — ответил на вопрос издания Валентин Енокаев.

Также он объяснил, что каждое инфраструктурное решение имеет свою логику. Например, парк для электробусов в промзоне «Ржевка» строится по причине ее близости к электростанции. Электробусы будут заряжаться там ночью, что позволит им курсировать всю смену без подзарядки.

А это снимает необходимость создания промежуточных зарядных станций, которые вынуждены были сделать, например, в Москве.

Первые электробусы «Сириус», закупленные специально для «Ржевки», уже начали обслуживать первых пассажиров. По словам вице-губернатора Петербурга Крилла Полякова, ответственного за транспортную сферу города, от пассажиров уже поступают отзывы, что машины тихие, комфортные, идут плавнее.

Решение о дальнейшем расширении парка каждого вида нового транспорта принимается после анализа его эффективности.