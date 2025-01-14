Масштабный сбой обрушил Рунет

В Рунете произошел масштабный сбой, затронувший работу ряда российских провайдеров.

Пользователи Сети в Петербурге и Москве сообщили перебоях в доступе к интернету и мобильным приложениям. Среди недоступных ресурсов – OpenAI, Liveinternet, Wikipedia, РЖД, а также сайты мониторинга связи.

Масштабные сбои зафиксированы в работе крупных операторов связи, таких как «Билайн», «Мегафон» и «МТС». Наблюдались неполадки в работе Telegram, TikTok, OpenAI, «Т-Банка», YouTube, Steam и Twitch, по данным Downdetector.su. Недоступен и сайт «Сбой.рф».