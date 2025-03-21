Россиянам рассказали о новых способах обмана мошенниками

Мошенники в сфере финансов постоянно совершенствуют свои методы, делая схемы все более изощрёнными, а подходы – убедительными.

Как пишет «ФедералПресс» наивность, страх и желание быстро разбогатеть становятся их главными инструментами для манипуляции жертвами. Эксперты РОЦИТ рассказали о новых способах обмана и дали рекомендации, как защитить свои деньги.

Многие мечтают о быстром заработке, чем активно пользуются мошенники, предлагая «уникальные» инвестиции с гарантированной прибылью. Их уловки рассчитаны на подавление критического мышления: иллюзия эксклюзивности, сжатые сроки, поддельные графики с фантастическими цифрами. В ход идут фальшивые отзывы и лжеэксперты, якобы разбогатевшие на этих схемах. На деле жертвы просто переводят деньги преступникам и остаются ни с чем. Настоящие инвестиции всегда связаны с рисками, а гарантии стабильного дохода без потерь – это афера.

Мошенники часто выдают себя за сотрудников операторов связи. Жертве звонят, представляясь инженером, и предлагают «проверить линию», набрав определенную комбинацию цифр. Если ее ввести, преступники получают доступ к SIM-карте, что позволяет им управлять мобильным банком или звонить за счет владельца номера. Иногда они просят перезвонить на платный номер, списывая крупные суммы. В таких случаях лучше сразу завершить разговор и не выполнять указания злоумышленников.

Один из самых пугающих сценариев – имитация похищения. Эта схема нацелена на подростков и пожилых людей, которых убеждают срочно уехать из дома, отключив телефон. Им внушают, что их жизни угрожает опасность, а родным звонят «похитители», требуя выкуп. Например, в Москве 16-летний подросток продал семейные ценности, уехал в другой город, а его матери потребовали 500 тысяч рублей за его «освобождение». К счастью, полиция быстро разобралась в ситуации, но подобные случаи становятся все чаще.

Одно из главных правил кибербезопасности – не раскрывать личные данные. Чем меньше информации о вас известно мошенникам, тем сложнее им вас атаковать. Помните: любые предложения с гарантией высокой прибыли без усилий – это обман. Если бы это было так просто, никто бы не работал.

Будьте осторожны с VPN-сервисами. Вместо анонимности они могут передавать ваши данные третьим лицам, а некоторые даже ведут журналы посещений, фиксируя ваши действия в сети. Это делает атаки злоумышленников более точными и опасными.

Всегда включайте критическое мышление: лучше перепроверить информацию и уточнить детали. Соблюдайте кибергигиену и повышайте цифровую грамотность – это поможет вам оставаться в безопасности.