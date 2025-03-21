Имя врача Гирея Баирова может получить первая детская больница на Авангардной

В Педиатрическом университете прошло заседание комиссии по здравоохранению и общественному здоровью Общественной палаты Санкт-Петербурга.

На мероприятии присутствовали представители городской администрации, члены Общественной палаты и главные врачи детских больниц. Основными темами обсуждения стали вопросы оказания медицинской помощи детям, а также роль Педиатрического университета, который в этом году отмечает 100-летие.

Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова подчеркнула важность межведомственного взаимодействия медицинских учреждений и бюджетного финансирования, особенно в вопросах оказания высокотехнологичной помощи детям. Она отметила, что Санкт-Петербург, являясь колыбелью педиатрии, делает все возможное для обеспечения детей квалифицированной и современной медицинской помощью.

Вице-губернатор Константин Звоник, выступая от имени губернатора Александра Беглова, назвал медицинскую помощь детям одной из важнейших тем. Он отметил, что Педиатрический университет, имеющий вековую историю, является уникальным учреждением для города. За время своего существования университет подготовил около 50 тысяч врачей, играя ключевую роль в обучении, лечении и консультировании. Звоник также подчеркнул, что охрана материнства и детства находится на особом контроле губернатора.

Главный врач Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, выпускник Педиатрического университета, отметил, что забота о детях и матерях – приоритет для любого цивилизованного общества. Он также обратил внимание на необходимость межведомственного взаимодействия и улучшения материально-технической базы, включая строительство кампуса для будущих медиков.

Академик РАН Алексей Баиндурашвили, директор Института травматологии и детской хирургии Педиатрического университета, подчеркнул важность ранней помощи детям. Он отметил, что Санкт-Петербург всегда был лидером в детском здравоохранении, а современные возможности университета, включая оборудование и специалистов, должны использоваться во благо детей. Баиндурашвили предложил присвоить одной из ведущих детских больниц имя основателя детской хирургии Гирея Алиевича Баирова.

Вице-губернатор Константин Звоник поддержал инициативу Баиндурашвили и предложил Общественной палате вынести этот вопрос на обсуждение на высшем уровне.