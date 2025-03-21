ДТП на Садовой улице с участием Ford Transit закончилось госпитализацией девушки

В Санкт-Петербурге на Садовой улице произошло ДТП с участием автомобиля Ford Transit и пешехода. В результате случившейся аварии последнему потребовалась госпитализация.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 40-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Ford Transit и совершая поворот, сбил 27-летнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел после трех часов дня около одного из домов на Садовой улице.

В результате аварии пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего инцидента. Предварительно, водитель не уступил дорогу девушке на пешеходном переходе. Следствие выясняет все детали случившегося, включая причины и обстоятельства ДТП, а также степень вины участников.