В Петербурге под стражу заключили двух подозреваемых в серии диверсий

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу двух подозреваемых в рамках расследования серии диверсий на объектах сотовой связи.

Оба мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей касательно акта терроризма, причем один из них подозревается в совершении двух эпизодов.

Следствие считает, что один из подозреваемых самостоятельно осуществил поджог оборудования ПАО «МТС», расположенного в техническом шкафу на телекоммуникационной вышке в Парголово, сообщает пресс-служба Объединенных судов Санкт-Петербурга. Этими действиями был нанесен существенный ущерб оператору и его абонентам.

Более того, следствие устанавливает причастность мужчин к поджогу кабельных линий, соединяющих оборудование ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон» с антеннами. Данный акт вандализма произошел на телекоммуникационной вышке, расположенной недалеко от одного из домов по Суздальскому шоссе.

Масштаб повреждений, нанесенных в ходе этой диверсии, предположительно, был значительно больше, чем в первом случае, приведя к более длительным и широкомасштабным сбоям в функционировании сотовой сети, а также к существенному экономическому ущербу для обоих операторов.