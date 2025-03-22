Колесов рассказал петербуржцам о солнечной погоде на выходных

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится теплая и солнечная погода благодаря антициклону с высоким атмосферным давлением.

На огромной территории установился антициклон, который сопровождается высоким атмосферным давлением. Из-за отсутствия облаков и южного ветра теплый воздух продолжает поступать в регион. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По словам синоптика, в выходные дни погода останется хорошей и стабильной, будут созданы все условия для максимального прогрева воздуха. Хотя завтра возможно появление облаков, солнце все равно будет светить.

Колесов не стал уточнять прогноз температуры воздуха в Петербурге, предложив самостоятельно узнать, сколько градусов будет, особенно в воскресенье. При этом он добавил, что все доступные прогнозы на эти выходные окажутся неточными, так как прогрев воздуха будет сильнее.

На спутниковом снимке полностью отсутствуют облака, и отчетливо видно, как граница снежного покрова смещается на север. За пару теплых и солнечных дней эта граница продвинется еще дальше, написал эксперт в своем Telegram-канале.

Также Колесов напомнил, что завтра синоптики праздную профессиональный праздник Всемирный метеорологический день, а в России отмечают День работников Гидрометеорологической службы.