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Культура

Пенсионеры из Петербурга могут получить льготы с картой «Серебряный возраст»

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Карта «Серебряный возраст» доступна женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Она предоставляет льготы на посещение музеев, скидки в магазинах и другие преимущества для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Право на получение карты имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. При этом карта доступна всем гражданам России, независимо от наличия регистрации в Санкт-Петербурге. Однако пользоваться картой можно только в пределах города.

Владельцы карты автоматически подключаются к программе «Серебряный возраст». Они могут продолжать использовать свою текущую карту или при желании перевыпустить ее в новом дизайне.

С сентября 2024 года по март 2025 года держатели карты «Серебряный возраст» смогут посещать музеи Санкт-Петербурга за один рубль. В акции участвуют 25 культурных учреждений, включая Исаакиевский собор, «Манеж», музей-заповедник «Гатчина» и другие. Для получения льготного билета достаточно предъявить на кассе ЕКП или карту «Серебряный возраст».

Однако после марта акция по покупке билетов за один рубль завершится, но начнется новая. Владельцы карты «Серебряный возраст» смогут получить онлайн-сертификат номиналом 1,5 тысячи рублей, который можно использовать для покупки билетов в музеи городского и федерального значения. Сертификат действителен до тех пор, пока не будет израсходована вся сумма.

Карта «Серебряный возраст» сохраняет все функции ЕКП. С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте, совершать покупки в магазинах, получать скидки и бонусы. Для держателей карты также действуют специальные предложения и повышенные скидки в магазинах, аптеках, культурных и развлекательных учреждениях.

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