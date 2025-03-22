Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Канады в России Сары Трейси, сделанное после ее визита на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге.

Захарова усомнилась в искренности намерений Тейлор, которая возложила цветы к монументу «Родина-мать». По ее мнению, этот жест был скорее попыткой создать определенный образ для публикации в социальных сетях.

Также представитель МИД отметила, что в своем заявлении Тейлор сравнила СССР и Германию, возложив на обе страны равную ответственность за начало Второй мировой войны. По ее словам, это является оскорблением решений Ялтинской конференции и попыткой обвинить Россию в искажении исторических фактов.

Мария Захарова назвала циничной попытку Сары Тейлор связать трагедию блокады Ленинграда с советско-германским пактом о ненападении. Она призвала не забывать о героизме и страданиях жителей Ленинграда и подчеркнула, что история должна учить, а не искажаться ради политических целей.

Кроме того, Захарова напомнила о роли Великобритании в Мюнхенском сговоре, ставшим одним из факторов начала Второй мировой войны.