СК начал проверку после нападения на несовершеннолетнего в торговом центре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад о ситуации, связанной с предполагаемыми противоправными действиями в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В одном из районов Северной столицы сотрудник торгового центра напал на подростка и закрыл его в подсобном помещении.

В связи с этим следователи приступили к процессуальной проверки обстоятельств произошедшего инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о ходе доследственной проверки и выявленных обстоятельствах происшествия.