Российский певец Владимир Девятов призвал уехавших коллег к раскаянию

Народный артист России Владимир Девятов считает, что уехавшие из страны артисты совершили серьезную ошибку. По его словам, для возвращения на Родину им необходимо искренне покаяться.

Исполнитель народных песен не видит, чтобы артисты раскаивались в своих поступках, и признался, что не понимает таких людей. А их поведение он считает возмутительным, ведь некоторые из них выросли как артисты в России.

Девятов также указал на трудности, с которыми сталкиваются российские артисты за границей в попытках построить успешную карьеру. Он пояснил, что зарубежный рынок не готов их принимать, сообщает ТАСС.

Российский певец подчеркнул, что интерес к отечественным артистам за рубежом является большой редкостью.