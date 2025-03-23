Народную артистку Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят 25 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. В 2014 году у нее диагностировали онкологическое заболевание, а в январе 2025 года стало известно, что ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Актриса Мария Миронова подтвердила ТАСС, что Голубкину действительно похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская отметила, что актриса умерла после длительной болезни. По ее словам, прощание с Голубкиной может пройти 25 марта в здании театра.

Отметим, что карьера Ларисы Голубкиной в кино началась еще в студенческие годы. Ее дебютной и знаковой ролью стала главная героиня в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».