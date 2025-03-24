Пожар в Кировском районе Петербурга ликвидирован спустя почти 6 часов

В Кировском районе Санкт-Петербурга успешно ликвидирован крупный пожар спустя 6 часов, произошедший в пятиэтажном здании, в котором проходит капитальный ремонт.

Сообщение о возгорании поступило в начале третьего часа ночи 24 марта в одном из домов на улице Турбинной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь охватил 140 квадратных метров, распространившись на 3, 4 и 5 этажи, а также на кровлю здания. В связи с масштабом пожара, в 03:14 ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Известно, что в 05:30 удалось локализовать пожар. Дополнительный номер 1-БИС был отменен, и работы продолжились под основным номером вызова. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 08:01. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Для тушения пожара привлекались 6 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава МЧС России.