Началось заседание по поводу досрочного выхода на свободу Михаила Ефремова

В понедельник, 24 марта, в Алексеевском районном суде проходит заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.

Актер присутствует на заседании в режиме видеоконференцсвязи, ожидается начало слушаний, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Актер отбыл более половины 7,5-летнего срока. Администрация колонии положительно характеризует его трудовую деятельность и участие в культурных мероприятиях. Однако, сообщения о нарушении режима (обнаружении смартфона) могут повлиять на решение суда.

Пока Ефремов находился в тюрьме, здоровье актера ухудшилось: обнаружены язва желудка, проблемы с легкими, сердцем и зрением.

В 2020 году Ефремов, будучи пьян, совершил ДТП, в котором погиб человек. После первоначального отрицания вины он раскаялся и был приговорен к 8 годам лишения свободы (позже сокращено до 7,5 лет).