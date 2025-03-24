За сломанную ногу в магазине петербурженка получила 264 тысячи рублей

Жительнице Санкт-Петербурга выплатили компенсацию в размере 264 тысяч рублей за сломанную ногу в гипермаркете.

Несколько лет назад, поскользнувшись на рассыпанных и поврежденных ягодах в торговом зале одного из гипермаркетов города, она получила серьезную травму — закрытый перелом ноги, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу.

После обращения в суд пострадавшая выиграла дело и суд обязал гипермаркет выплатить 264 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако, гипермаркет не спешил исполнять решение суда, что вынудило женщину обратиться в службу судебных приставов.

Последняя возбудила исполнительное производство. Судебный пристав предупредил руководство гипермаркета о применении мер принудительного взыскания, после чего магазин выплатил вышеуказанную сумму.

В результате компенсация морального вреда в полном объеме была перечислена пострадавшей женщине.