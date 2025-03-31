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Начался весенний призыв – рассказывает юрист «ПризываНет»

Михаил Яковлев
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Клавдия Бакуменко главный юрист компании «ПризываНет». Фото предоставлено пресс-службой "ПризываНет"

Чаще всего призывы на военную службу в России проходят в одни и те же даты: с 1 апреля по 15 июля (весенний) и с 1 октября по 31 декабря (осенний). С началом новой призывной кампании многие молодые люди задаются закономерными вопросами: как подготовиться к призыву? изменилось ли что-то в законодательстве, о чем необходимо знать? Мы разобрались в этой теме вместе с главным военным юристом медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко.

Кого могут призвать этой весной?
            Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу от 31.03.2025 № 187. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В период с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет призвано 160 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

На службу призывают мужчин от 18 до 30 лет, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете и не числятся в запасе. Парни с освобождением от службы, например, в эту категорию не попадают: они либо уже в запасе, либо были сняты с учета и не обязаны на нем состоять. Также существуют и другие исключения:

  • молодые люди с отсрочкой (ее получают по здоровью, семейным обстоятельствам, должности и другим причинам);
  • мужчины, которые отбывают наказание за преступление, в отношении которых ведется следствие или дознание, уголовное дело передано в суд.
  • отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
  • имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

Что изменилось в процессе призыва?

Вопрос изменений в законодательстве часто вызывает беспокойство у молодых людей и их родителей. В последнее время все чаще появляются законопроекты, призванные изменить процесс призыва, и из новостей не всегда понятно, какие нововведения уже действуют, а какие только готовятся. Давайте разберемся в свежих инициативах, которые еще не вошли в практику, но могут быть осуществлены в ближайшем будущем.

Электронный реестр повесток

Разговоры о нем ведутся очень давно, но точных сроков полноценного запуска еще нет. Рекомендуем мониторить актуальную информацию и ожидать начало полноценной работы реестра в любой момент.

Вот что нужно знать о реестре призывнику:

  1. В системе будет информация о молодом человеке, даже если он по каким-то причинам не встал на воинский учет.
  2. Повестки будут приходить в электронном виде, а уведомлять о них будут через «Госуслуги».
  3. Пока нет речи о том, что цифровые повестки полностью заменят бумажные. Электронная версия будет дублировать традиционную, но иметь такую же юридическую силу.
  4. Повестка будет считаться врученной, даже если парень не видел уведомление. Поэтому лучше всего включить оповещения в личном кабинете и регулярно проверять информацию.
  5. Сразу после направления повестки парень не сможет выехать за границу, поэтому проверяйте систему, планируя путешествия.
  6. Если не прийти по повестке, через 20 дней наложат дополнительные ограничения: например, на взятие кредитов, управление машиной и так далее. Также напоминаем, что за неявку предусмотрена административная и иногда даже уголовная ответственность.
Начался весенний призыв – рассказывает юрист «ПризываНет»
Клавдия Бакуменко главный юрист компании «ПризываНет». Фото предоставлено пресс-службой «ПризываНет»

Нововведения в медицинском освидетельствовании

В опубликованном тексте проекта Минобороны предлагается внести изменения в Расписание болезней — перечень заболеваний и категорий годности, которые могут определить в военкомате, определяя состояние здоровья. Инициативу пока только рассматривают, и неизвестно, что останется, а что будет скорректировано. В любом случае можно готовиться к медосвидетельствованию по новым правилам и критериям.

Продление решений о призыве

В Госдуму внесли еще один законопроект, касающийся призыва. Его авторы предлагают продлить срок действия решений о призыве на год, если они не были исполнены в рамках одной призывной кампании. Это значит, что если вас признали годным, но так и не отправили в армию, в следующем призыве не придется проходить медосвидетельствование и заседание комиссии заново. Важно: призывника, которого ранее признали годным, сразу отправят в войска в новом призыве, только если не возникло никаких новых обстоятельств, дающих основание для отсрочки или освобождения.

Также эта инициатива предлагает создать призывные комиссии, которые будут работать сразу на несколько районов или городов федерального значения. Вероятно, это увеличит нагрузку на членов комиссий, но пока точно не известно, как это отразится на призывниках.

Как понять, что мне вручили повестку законным способом?

Многие слышали, что есть всего несколько надлежащих способов вручить повестку, но не все знают, какие именно вызовы в военкомат имеют юридическую силу. На самом деле запомнить их не так сложно:

  1. Лично под подпись. Все просто — если сотрудник военкомата вручил повестку вам в руки или направил по месту работы/учебы, вы считаетесь уведомленным о вызове. Также иногда военкомат может подключить полицию, если не может найти вас самостоятельно. Если полицейский вручает повестку, попросите у него письменное обращение военкома.
  2. Почтой, но только заказным письмом с уведомлением о вручении. Это значит, что в ваш почтовый ящик придет не повестка, а извещение о заказном письме, за которым нужно прийти на почту.
  3. Электронно, когда заработает Реестр. Проверяйте новости и уведомления на портале государственных услуг.

Советы по подготовке к призыву

Чтобы призывные мероприятия не вызывали стресс, к ним нужно основательно подготовиться. Вот несколько советов, которые помогут вам это сделать:

  1. В первую очередь настройтесь психологически. Тревога и неуверенность — плохие помощники при взаимодействии с военкоматом, а еще хуже — несдержанность и грубость. Помните, что сотрудники хотят проверить вашу годность к армии, а не навредить, и все вопросы нужно решать спокойно.
  2. Изучите свои права и обязанности. Так вы точно не совершите правонарушение по незнанию.
  3. Внимательно соберите документы, если у вас есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Лучше всего заранее сделать копии всех важных бумаг, чтобы отдать их в военкомат, а оригиналы бережно хранить у себя.
  4. Подумайте, что будете делать, если в военкомате совершат ошибку. Например, если вы точно уверены, что у вас есть непризывное заболевание, но врач его пропустил, вы имеете право на обжалование решения призывной комиссии.

Далеко не каждый призывник может самостоятельно разобраться в подводных камнях законодательства. В спорных ситуациях лучше всего обратиться к квалифицированному юристу. Компания «ПризываНет» высоко ценит профессионализм своих сотрудников: наши эксперты постоянно проходят дополнительное обучение, подтверждают свои знания и следят за всеми изменениями в законах, чтобы оказывать призывникам быструю и эффективную помощь.

Бесплатные консультации по любому вопросу о призыве в армию:
8 (800) 300-61-58
Официальный сайт «ПризываНет»

главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании «ПризываНет»
Клавдия Бакуменко

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