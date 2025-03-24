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В Петербурге составили рейтинг самых заполняемых автостоянок

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Названы самые заполняемые автостоянки в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Открытие в сентябре прошлого года двух городских автостоянок на 319 мест вблизи культурного кластера «Остров фортов» частично решило проблему парковки, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Анализ заполняемости за три месяца 2025 года показал, что автостоянка на Цитадельской дороге в Кронштадте бьет все рекорды. С показателем заполняемости в 139% она становится безусловным лидером, принимая в среднем 217 автомобилей в выходные дни.

Высокий спрос подтверждает актуальность и необходимость расширения парковочных площадей в Кронштадте. На втором месте по популярности расположилась автостоянка в Парголово (130% заполняемости), а замыкает тройку лидеров стоянка на Тепловозной улице (85%), заключили в Комтрансе.

Напомним, в январе 2025 года глава ведомства Валентин Енокаев рассказывал том, как Смольный подходит к вопросу расширения платной парковки. По его словам, чиновники анализируют статистику и прорабатывают разные варианты снижения трафика.

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