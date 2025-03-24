В России могут ужесточить правила выгула собак

В Государственной думе рассматривается законопроект, ужесточающий правила выгула собак потенциально опасных пород.

Депутат Госдумы из партии «Единая Россия» Александр Спиридонов заявил, что его коллеги предлагают запретить выгуливать таких животных несовершеннолетним и лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Данная мера направлена на повышение безопасности граждан, пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает уточнение списка потенциально опасных пород собак, утверждаемого правительством РФ. Депутаты считают, что существующий список не полон и нуждается в пересмотре с целью включения в него дополнительных пород, представляющих угрозу для окружающих.

Предложенные изменения в законодательство позволят снизить количество инцидентов, связанных с нападением собак, учитывая, что дети и нетрезвые люди не всегда могут контролировать поведение животного. Решение о расширении перечня пород и окончательное принятие законопроекта остается за Правительством РФ.