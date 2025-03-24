Юрист Полонская рассказала, как снизить риски при договорных обязательствах

В современном бизнесе надежное и юридически грамотное оформление договоров играет ключевую роль в успешном сотрудничестве. Правильный подход к их подготовке и согласованию помогает избежать многих проблем.

Практикующий юрист в сфере онлайн-бизнеса Александра Полонская в беседе с RuNews24.ru дала рекомендации, которые помогут минимизировать риски, связанные с исполнением договорных обязательств.

Она отметила, что отсутствие письменного договора может привести к нечеткому определению прав и обязанностей сторон, поэтому документ должен быть подписан уполномоченными лицами. Хотя судебная практика иногда признает фактические действия подтверждением контракта, лучше не усложнять ситуацию и всегда оформлять соглашение официально.

Полонская подчеркнула важность проверки контрагентов, рекомендуя выбирать партнеров на основе их конкурентных преимуществ. По ее словам, сбор информации о доходах, судебных спорах и репутации компании — это эффективный способ защиты.

Юрист также посоветовала внимательно изучать каждый пункт договора, поскольку невнимательность может привести к невыгодным условиям. Она указала, что обсуждение условий должно быть реалистичным, и не стоит соглашаться на заведомо невыгодные положения, даже в угоду компромиссу.

Полонская рекомендовала составлять договоры кратко и четко, избегая избыточных формулировок и повторов. По ее мнению, переговоры — это возможность оценить поведение контрагента в спорных ситуациях, и любые неадекватные действия должны насторожить.

Эксперт добавила, что успех сотрудничества зависит от работы с теми, кто учитывает взаимные интересы. Игнорирование важных условий может привести к негативным последствиям.

Она пояснила, что коммерческие договоры бывают разными, и перед заключением сделки важно правильно определить их тип, поскольку каждый имеет свою специфику.

Использование шаблонов, по словам Полонской, ускоряет процесс, но их необходимо адаптировать под конкретную сделку, избегая как бездумного копирования, так и полного игнорирования готовых решений.

Юрист также обратила внимание на важность четкого описания предмета договора и механизма его исполнения, что помогает предотвратить споры. Она рекомендовала разумно подходить к предоплате, оставляя часть средств на последующие этапы, чтобы мотивировать стороны к качественному выполнению обязательств.

Следование этим рекомендациям, как заключила Полонская, значительно снижает риски при заключении сделок, экономит ресурсы и предотвращает возможные конфликты.