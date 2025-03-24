Озвучена возможная стоимость похорон Бедроса Киркорова

Эксперты назвали возможную стоимость похорон народного артиста Бедроса Киркорова.

Прощание с легендой отечественной эстрады состоялось 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Похороны прошли на аллее деятелей искусств, на участке, стоимость которого, по данным СМИ, колеблется от 2 до 7 млн рублей, однако место для захоронения было предоставлено бесплатно, пишет «Абзац».

Стоимость организации похорон знаменитости значительно выше, чем средняя по Москве. По оценкам специалистов ритуальных агентств, сумма пожертвований от родственников, коллег и поклонников может достигать значительных сумм, в том числе за элитные венки. Например, гроб фирмы Victoriaville, в котором был похоронен Бедрос Киркоров, стоимость которого может достигать 1,5 млн рублей. К этому добавляется стоимость креста, установленного на могиле, около 55 тысяч рублей. В итоге, общая стоимость похорон могла превысить 2 млн рублей.

За свою долгую творческую жизнь Бедрос Киркоров записал свыше 50 песен и выпустил более чем 12 грампластинок, в основном исполняя патриотические и народные композиции.