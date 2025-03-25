За прошедшую неделю в Петербурге зафиксирован 251 случай заболевания COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге демонстрирует снижение на 16,6% по сравнению с предыдущей неделей, составив 251 случай.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. По данным на 12-ю календарную неделю 2025 года (17-23 марта), эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Санкт-Петербурге остается стабильной, не превышая недельных эпидемических порогов. Заболеваемость держится на уровне предыдущей недели. Наиболее подвержены инфекциям дети в возрасте от 3 до 6 лет.

За отчетный период зарегистрировано 48 848 случаев ОРВИ, включая грипп и COVID-19. Лабораторные исследования показали, что 75,8% случаев обусловлены вирусами гриппа. Среди других респираторных вирусов преобладают РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. За неделю подтверждено 2704 случая гриппа, что в сумме с предыдущими данными составляет 17 024 случая за текущий эпидемиологический сезон.

Санкт-Петербургское управление здравоохранения продолжает мониторинг ситуации и осуществляет контроль за распространением респираторных инфекций.