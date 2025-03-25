Британские ученые призывают изучить 24 семейств смертельных патогенов

Британские ученые призывают к срочному финансированию исследований 24 семейств опасных патогенов, представляющих потенциальную угрозу для Великобритании.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) разработало список, включающий вирусы и бактерии, некоторые из которых еще не встречались в стране, но способны вызвать масштабные эпидемии.

Выбор обусловлен отсутствием эффективных вакцин, лекарств и диагностических тестов, а также изменением климата, способствующим распространению инфекций.

Список охватывает широкий спектр патогенов, вызывающих такие заболевания как лихорадка Эбола и Марбург, лихорадка денге и Зика, чума, сибирская язва, а также различные виды коронавирусов и вирусов гриппа птиц. Изменение климата расширяет места обитания переносчиков, таких как комары и клещи.

Документ UKHSA, который будет регулярно обновляться, не прогнозирует конкретную пандемию, а фокусируется на необходимости углубленного изучения указанных патогенов. Это поможет эффективно распределить ресурсы с учетом опыта пандемии COVID-19, когда приоритет отдавался преимущественно гриппу.