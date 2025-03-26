Мужчина погиб при пожаре в однокомнатной квартире в Хвоном

Спасатели ликвидировали пожар в однокомнатной квартире в Хвойном. Однако в огне погиб мужчина.

Около семи утра 26 марта сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в Красносельском районе Северной столицы. Горела однокомнатная квартира на Хвойной улице в Красном Селе.

Огонь охватил кухню площадью 6 квадратных метров, при этом происходило горение обстановки на площади 4 «квадратов».

Спасатели прибыли на место инцидента и в 7:36 ликвидировали пожар. Однако в результате возгорания погиб один мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения огня выехали три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.