МарГУ сообщили, что гормон насекомых может помочь при нарушении кровообращения

Ученые Марийского государственного университета совместно с коллегами из Института нефтехимии и катализа РАН (Уфа) обнаружили новые свойства гормона 20-гидроксиэкдизона (20E), который может помочь в борьбе с мышечной ишемией.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ, это вещество, известное своей ролью в регуляции линьки и размножения у насекомых, продемонстрировало терапевтический потенциал.

Исследователи пояснили, что хотя 20-гидроксиэкдизон присутствует и у растений (в частности, его выделили из серпухи венценосной), где он также выполняет регуляторные функции, наиболее изучены его свойства именно у насекомых. В ходе эксперимента ученые установили, что данный гормон способен уменьшать повреждения скелетных мышц у мышей, вызванные ишемически-реперфузионным повреждением (ИРП) — состоянием, при котором нарушение кровоснабжения тканей с последующим восстановлением кровотока приводит к серьезным повреждениям.

Для моделирования ИРП исследователи на два часа пережимали задние лапки мышей, после чего восстанавливали кровоток на один час. В течение последующих двух недель животным вводили 20E, после чего оценивали степень восстановления мышечной ткани.

Алена Семенова, преподаватель кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии МарГУ, отметила, что полученные результаты демонстрируют потенциал 20-гидроксиэкдизона для снижения повреждений, вызванных ишемией. По ее словам, особенно перспективными выглядят антиоксидантные свойства этого вещества, которые могут быть полезны в комбинированной терапии для улучшения восстановления тканей после ишемических повреждений.

Ученые планируют продолжить исследования терапевтического потенциала 20E при лечении ИРП скелетных мышц. При успешных результатах дальнейших испытаний, разработанная методика может быть адаптирована для применения в клинической практике.