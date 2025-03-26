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Эксперт Мурадян сообщил, что массовой вспышки скарлатины в Таиланде нет

Виктория Марущенко
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Фото: Baltphoto

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор Space Travel Артур Мурадян опроверг информацию о вспышке скарлатины среди российских туристов в Таиланде.

Мурадян заявил изданию 360.ru, что ситуация на курортах страны остается стабильной, а сообщения о массовом заболевании десятков туристов в Паттайе, на Пхукете и в других регионах не соответствуют действительности.

Он допустил, что отдельные случаи заболевания могли иметь место, однако подчеркнул, что речь не идет о масштабной вспышке. Туроператор также пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с распространением недостоверной информации.

Таким образом, официальные представители туриндустрии опровергают панические сообщения и призывают туристов ориентироваться на проверенные источники информации.

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