В Петербурге завершился переход от устаревшей системы ПНИ к домам социального обслуживания

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова представила отчет о проделанной работе, выделив несколько приоритетных направлений.

Агапитова сообщила изданию «Петербургский дневник«, что завершается переход от устаревшей системы психоневрологических интернатов (ПНИ) к домам социального обслуживания с комфортными условиями проживания. По данным опроса, 68 из 444 проживающих выразили желание перейти к самостоятельной жизни при поддержке специалистов. Для этого разрабатывается модель «сопровождаемого проживания» в спецжилфонде – застройщики могут включать в проекты социальные квартиры или этажи, которые город будет выкупать. Пилотный проект уже реализован в Адмиралтейском районе.

В 2025 году вступит в силу закон о пробации, помогающий бывшим заключенным реинтегироваться в общество через центры временного проживания и трудоустройство. Для бездомных с паллиативными состояниями с июля 2024 года упрощен доступ к медпомощи – 88 человек уже получили поддержку.

Кроме того, 70% обращений в 2024 году связаны с поиском пропавших (двое петербуржцев возвращены из плена). Акцент сделан на психологическую реабилитацию, включая горячие линии и онлайн-форматы, чтобы преодолеть нежелание мужчин обращаться за помощью.

Урегулирован конфликт с Социальным фондом: земельный капитал для многодетных больше не учитывается как доход при назначении пособий. Также планируется исследовать причины роста числа абортов (9 тыс. случаев в год) и включить андрологическую помощь в систему ОМС для поддержки мужского репродуктивного здоровья.

Агапитова подчеркнула, что Петербург остается лидером социальных преобразований, а его опыт перенимают другие регионы.