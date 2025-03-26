Юрист Воробьев назвал контроль одной из проблем инициативы о кормлении бездомных животных

В России разгораются споры вокруг новой законодательной инициативы, направленной на регулирование проблемы бездомных животных.

Рабочая группа Госдумы предложила ввести запрет на подкармливание бродячих собак и кошек, а также на организацию стихийных мест их кормления. Однако, как отмечает юрист Алексей Воробьев в беседе с RuNews24.ru, практическая реализация такого запрета вызывает серьезные сомнения.

Основная сложность заключается в механизмах контроля за исполнением запрета. Эксперт задается вопросом: будут ли установлены камеры наблюдения или созданы специальные патрули для выявления нарушителей. Особенно проблематичным выглядит контроль за пожилыми людьми, которые по привычке подкармливают животных у подъездов. При этом инициатива вступает в противоречие с принципами гуманного обращения с животными, что вызывает волну критики со стороны зоозащитников.

В качестве альтернативы депутаты предлагают создавать специальные организованные места для кормления под контролем волонтеров и служб отлова. Такой подход позволит одновременно решать несколько задач: контролировать численность бездомных животных, обеспечивать их питанием и снижать риски для населения. Среди положительных моментов законопроекта эксперты отмечают норму об обязательной регистрации потерянных питомцев в течение трех суток, что может сократить количество бездомных животных.

По мнению Воробьева, для эффективного решения проблемы требуется комплексный подход, включающий не только ограничительные меры, но и стерилизацию, а также учет животных. Юрист подчеркивает необходимость тщательной доработки инициативы с привлечением экспертов, зоозащитных организаций и общественности, чтобы найти разумный баланс между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным. Однако полностью запретить россиянам проявлять сострадание к бездомным животным будет крайне сложно, и для реализации такой меры властям придется приложить значительные усилия.