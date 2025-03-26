Психолог Голубева рассказала как справляться с манипуляцией в отношениях

В современном мире цифровых отношений появился новый термин, описывающий токсичную модель поведения — бредкрамбинг.

Психолог Майя Голубева объясняет изданию RuNews24.ru это явление как форму эмоционального манипулирования, когда один партнер поддерживает иллюзию отношений, дозируя внимание и избегая серьезных обязательств.

Бредкрамбинг проявляется в спорадическом общении — редких сообщениях, лайках и комментариях в соцсетях, которые никогда не перерастают в полноценный диалог. Характерными признаками являются невыполненные обещания («перезвоню позже», «давай встретимся»), уклонение от разговоров о будущем и неопределенный статус отношений. Особенно показательно чередование периодов активного внимания с полным игнорированием.

Как отмечает психолог, корни такого поведения кроются в личностных проблемах. Чаще всего это неуверенность в себе, когда человек поддерживает самооценку за счет чужого внимания. Другой распространенной причиной является страх серьезных отношений и нежелание брать ответственность. В некоторых случаях бредкрамбинг становится своеобразной игрой, позволяющей сохранять контроль над партнером.

Чтобы выйти из таких токсичных отношений, важно сначала осознать проблему и признать, что вас держат «на крючке». Следующий шаг — перестать довольствоваться крохами внимания и четко обозначить свои границы. Если партнер не готов к определенным отношениям, лучше дистанцироваться. Главное помнить — каждый заслуживает искреннего уважения, заботы и полноценного внимания, а не эмоциональных «подачек».