29 марта и 12 апреля 2025 года

Есть ли жизнь на других планетах, и можно ли подружиться с инопланетянами?

Конечно! «Театр будущего» приглашает вас в увлекательное космическое путешествие всей семьёй на шоу «Лунозавр в космосе».

Вас ждёт экспедиция по Солнечной системе, захватывающая визуализация далеких миров и знакомство с их необычными обитателями. Исследуйте инопланетную флору и фауну, погрузитесь в удивительные межгалактические истории!

Для малышей – милые дракончики, для родителей – загадки Вселенной, а для бабушек и дедушек – вдохновляющий герой, бесстрашный космонавт Лёва!

И это всё – на уникальной сцене с мультимедийным экраном 360 градусов, в футуристических декорациях, сопровождаемое научными фактами и экстремальными цирковыми трюками!

Готовы к взлёту? Тогда скорее бронируйте билеты! Стоимость – от 1900 до 4000 рублей.

Ссылка на спектакль: https://clck.ru/3HZkSJ

Возрастное ограничение 0+

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