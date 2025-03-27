После звонка мошенников пенсионерка потеряла 3 млн рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестный убедил пенсионерку передать 3 миллиона рублей.

Днем 26 марта сотрудники правоохранительных органов получили заявление от 79-летней жительницы Светлановского проспекта. Пенсионерка рассказала полицейским о том, что 19 марта она получила звонок от неизвестного.

Как стало известно Gazeta.SPb, под предлогом сохранности денежных средств злоумышленник убедил жертву передать свои сбережения. В итоге у своего дома пенсионерка передала неизвестной женщине 25 тысяч долларов и 9 тысяч евро.

Заявительница не смогла запомнить приметы женщины, которая взяла у нее деньги. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 3 миллиона рублей.

После получения заявления сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».