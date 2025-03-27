Каждая четвертая проба продуктов в школах и больницах Петербурга оказалась с нарушениями

Около 27,5% проб продуктов в социальных учреждениях Санкт-Петербурга не соответствуют нормам качества.

Петербург стал одним из семи регионов России, где был запущен эксперимент по блокировке поставок некачественных продуктов в социальные учреждения.

Основной акцент специалисты сделали на воде и молочной продукции. C помощью системы маркировки «Честный знак» власти планируют отсеивать фальсификат и просрочку, не допуская их попадания в школы, детские сады и больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Разработкой механизмов контроля занимаются Минпромторг, ЦРПТ, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и региональные власти. Их задача — выявить признаки недобросовестной продукции, а затем внести соответствующие изменения в законодательство. В Петербурге эксперимент охватит 24 учреждения, включая школы, колледжи и спортивные организации.

По данным городского управление соцпитания, что в 2024 году меньше 1,5% из 18 тысяч проверенных проб не соответствовали нормам. Однако Россельхознадзор приводит куда более тревожные цифры — 27,5%. Как пояснила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова, такая разница связана с использованием системы «Меркурий», которая помогает выявлять нарушения в цепочке поставок молочной продукции.

Директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский подчеркнул, что эксперимент призван защитить наиболее уязвимых потребителей — детей и пациентов медучреждений.