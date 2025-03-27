Сады и скверы Петербурга закрыли на весеннюю просушку

Парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли на весеннюю просушку. Это позволит зеленым насаждениям восстановится после обильного таяния снега.

Утром 27 марта в Петербурге временно закрыли на просушку огороженные сады, парки и скверы. Данная мера необходима для восстановления зеленых зон после активного таяния снега.

Из-за климатических особенностей города почве и дорожкам требуется время, чтобы просохнуть после зимы. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко.

По его словам, особенно данные меры касаются грунтовых и щебеночных аллей, а также газонов, которые в весенний период размываются и могут повреждаться.

В списке на временное закрытие попали Юсуповский, Никольский и Таврический сады, сад Сан-Галли, Казанский сквер и другие территории. Полное восстановление зеленых зон займет около месяца.