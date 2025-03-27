Бастрыкин поручил проверить законность отказа в выдаче инсулина петербурженке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Санкт-Петербурга о недополучении жизненно важного лекарства.

Петербурженка обратилась в ведомство через комментарии в социальных сетях. Женщина пожаловалась на отказ в предоставлении ей инсулина по месту жительства. Лекарство было назначено по индивидуальной закупке.

Кроме того, женщина не может купить препарат за свой счет, ее обращения в ответственные инстанции остались без результата. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В связи с произошедшим председатель Следственного комитета поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой организовать процессуальную проверку. Бастрыкин потребовал предоставить отчет о выявленных обстоятельствах дела, а также доложить о результатах по итогам расследования.

Контроль за исполнением поручения и ходом проверки возложен на центральный аппарат СК России.