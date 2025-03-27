Создательница «Дневников вампира» скончалась в возрасте 66 лет

Писательница Эл Джей Смит ушла из жизни 8 марта в Калифорнии. Создательница культовой серии «Дневники вампира» больше десяти лет боролась с редким аутоиммунным заболеванием.

Смит начала свою карьеру с фэнтези-романа «Ночь солнцестояния», но настоящую известность ей принесла серия «Дневники вампира». Первые три книги рассказывали историю любовного треугольника между школьницей Еленой Гилберт и братьями-вампирами Стефаном и Дэймоном Сальваторе. Однако из-за контракта писательница потеряла права на своих персонажей.

Несмотря на скромные начальные тиражи, серия обрела вторую жизнь в 2000-х благодаря буму вампирской тематики после «Сумерек. В 2009 году «Дневники вампира» стали хитом телеканала CW, выходившим восемь сезонов. Однако к этому моменту Смит уже не контролировала судьбу своей вселенной.

В 2011 году компания-правообладатель, отказалась от услуг Смит из-за творческих разногласий. Последующие книги серии были написаны приглашенными авторами. Однако писательница смогла написать продолжение на онлайн-сервисе Kindle Worlds, обойдя запрет издателей, сообщил The New York Times.

Помимо «Дневников вампира», Смит создала другие популярные серии — «Ночной мир», «Темные видения» и «Тайный круг», последний также был адаптирован в телесериал. До своей смерти она успела завершить три новые книги, которые еще не опубликованы.