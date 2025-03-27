С апреля в «Лахта Центре» изменят правила льготного посещения экскурсий

Начиная с 1 апреля в «Лахта Центре» расширяется список льготных категорий для посещения экскурсий.

Согласно новым правилам, дети до трех лет смогут бесплатно посещать экскурсии, а школьники любого возраста, включая подростков старше 16 лет, получат право на льготные билеты.

В Telegram-канале «Lakhta Center / Лахта Центр» напомнили, что для детей младше трех лет необходимо оформить бесплатный билет на сайте. Даже самый маленький посетитель должен иметь собственный билет, без него вход на экскурсию невозможен.

Также при посещении небоскреба по льготному билету необходимо предъявить подтверждающий документ. Для детей до трех лет подойдет свидетельство о рождении, а для подростка 16 лет — ученический билет или справка из школы.