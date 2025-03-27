Росприроднадзор требует с ООО «ГидроСпецСтрой» 86 млн рублей за ущерб реке Луга

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «ГидроСпецСтрой» выплатить 86 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный реке Луга.

Поводом для расчета ущерба и привлечения организации к ответственности стали результаты выездной проверки, проведенной осенью 2023 года. На четвертом причале Усть-Лужского рыбокомбината специалисты обнаружили затопленный земснаряд. Судно находится в реке с марта 2022 года. Во время проверки инспекторы зафиксировали наличие нефтяной пленки и радужных разводов на месте нахождения техники.

Неисправный земснаряд утратил эксплуатационные свойства и относится к отходам 3–5 классов опасности. Его нахождение в акватории негативно влияет на экологическую обстановку и состояние внутренних водных путей. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

С учетом веса и коэффициента состояния затонувшего объекта сотрудники ведомства рассчитали сумму причинного ущерба. В итоге компания оказалась должна выплатить больше 86 миллионов рублей.

Организации было направлено претензионное письмо с требованием возместить причиненный вред в добровольном порядке.