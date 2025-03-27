Замначальник инженерной службы избежал наказания за выпавшего подчиненного c вертолета

Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении заместителя начальника производства инженерно-авиационной службы.

Согласно материалам суда, фигурант занимал руководящую должность в авиационном учебном центре. Мужчина допустил нарушения при организации технического обслуживания вертолета Ми-8. Он не обеспечил работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты, а также не проконтролировал соблюдение мер безопасности.

В результате нарушений пострадавший упал с высоты и получил тяжкие телесные повреждения. А обвиняемый был привлечен к ответственности за нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

Однако в ходе судебного разбирательства он предоставил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением с обвиняемым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Учитывая позицию потерпевшего, суд прекратил уголовное дело на основании примирения сторон.