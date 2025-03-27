Петербургские депутаты предложили создать группу для регулирования запахов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой по созданию специальной рабочей группы для контроля за качеством воздуха и борьбы с неприятными запахами.

Парламентарии из комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Северной столицы направили соответствующее предложение в Роспотребнадзор. Депутаты предлагают создать межведомственную рабочую группу для разработки нормативных актов, регулирующих проблему неприятных запахов в стране.

В рабочую группу должны войти представители научного сообщества, профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации, а также представители органов власти субъектов РФ. Об этом рассказал депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

По его словам, благодаря совместной работе появится возможность выработать четкие законодательные инициативы для решения проблемы, которая уже долгие годы волнует жителей промышленных центров и крупных городов.