Выставка о легендах русского балета открылась в Эрмитажном театре

В Санкт-Петербурге в фойе Эрмитажного театра открылась камерная выставка, посвященная легендам русского балета.

Экспозиция представляет личные вещи выдающихся артистов, позволяя зрителям заглянуть за кулисы истории танца. Среди экспонатов — пуанты Дианы Вишневой, примы-балерины Мариинского театра, и костюм Виктории Терешкиной из балета «Дон Кихот».

Особое место занимает несессер Марины Семеновой, легендарной балерины и педагога Большого театра. Этот экспонат был передан Эрмитажу Николаем Цискаридзе, народным артистом России и ректором Академии Русского балета имени Вагановой, который был учеником Семеновой. Цискаридзе подчеркнул важность сохранения памяти о великих артистах и выделил исключительную сохранность представленного несессера.

Нина Тарасова, заведующая Сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, отметила значимость выставки для посетителей, подчеркнув радость от того, что зрители могут близко познакомиться с историей балета через личные вещи любимых артистов.

Выставка также демонстрирует уникальные технологии пошива балетных костюмов, ориентированные на максимальный комфорт и практичность для танцовщиц. Экспозиция продлится до 6 апреля.