Авито узнал, что для петербуржцев главное при выборе нового авто

Основными факторами выбора автомобиля без пробега остается его стоимость – так заявили 66% опрошенных Авито Рекламой и Авито Авто петербуржцев. Почти в равной степени респондентам важны доступность (цена и наличие) запчастей – 59%, а также практичность и комфорт модели – 57%. За новым авто этой весной готовы пойти 32% жителей Северной столицы.

В Петербурге планах приобрести авто без пробега заявили 29% мужчин и 24% женщин. В поисках нового авто пользователи в основном изучают рекламные предложения на сайтах объявлений и на маркетплейсах – это показали результаты опроса. Выборка составила 10 тысяч респондентов по стране.

Практичность проявило большинство опрошенных: главный критерий при выборе автомобиля без пробега — его стоимость, затем идут наличие запчастей и цена на них, на третьей позиции — практичность и комфорт автомобиля. Сколько будет уходить на обслуживание авто – критерий, занявший четвертое место.

При этом на решение о покупке влияют акции или дополнительные гарантии. Например, на расширенную гарантию и бесплатное ТО обращают внимание 61% опрошенных жителей Петербурга, скидки приходятся по нраву 58%. Еще 45% участников опроса отметили возможность оформить автокредит. Возможность записаться на тест-драйв и попробовать автомобиль в деле важно для 40% респондентов.