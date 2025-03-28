Прокуратура обязала устранить нарушения прав инвалидов в социальной организации

Социальная организация, расположенная в Невском районе Санкт-Петербурга, должна будет устранить нарушения прав инвалидов после проверки прокуратуры, которая проследит за этим.

Проведенная проверка показала многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга. Среди них — отсутствие вывески с названием организации и ее графика работы, которая должна быть выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Помимо этого выяснилось, что кнопка устройства вызова расположена слишком высоко, до которой инвалиду-колясочнику попросту не дотянуться. Проведенная проверка зафиксировала и другие нарушения.

В связи с этим прокурор Невского района обязал гендиректора акционерного общества исправить выявленные нарушения, указав на то, что организация является объектом социальной инфраструктуры и обязана обеспечить доступ внутрь здания маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.