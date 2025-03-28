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Авито Авто назвал главные тренды авторынка Петербурга и Ленобласти

Михаил Яковлев
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Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику автомобильного рынка Петербурга и Ленобласти, выявив ключевые изменения в поведении покупателей и новые инструменты для дилеров. 

По словам Артёма Соколова, руководителя группы аналитики данных Авито Авто, в 2024 году предложение легковых автомобилей в регионе стабилизировалось. Несмотря на небольшие колебания, рынок достиг плато. В феврале 2025-го количество объявлений сократилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — отчасти из-за снижения доли новых машин. В свою очередь, средняя цена упала на 15%, составив 2 млн рублей. В сегменте новых авто снижение цен связано с перераспределением рынка: европейские, корейские и американские бренды уступили место китайским, а российские производители нарастили выпуск. В результате ассортимент стал шире, а цены — доступнее. 

Новые авто в тренде, кросс-интересы меняются 

Спрос на новые машины в феврале текущего года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом сохраняется сезонность: пики активности приходятся на весну и осень. Ещё одна ощутимая тенденция — изменение кросс-интересов покупателей. Теперь они сравнивают не только новые и авто с пробегом, но и разные модели в одном сегменте. Например, HAVAL Jolion конкурирует с Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Ford Focus с пробегом, а также с новыми LADA Vesta и Omoda C5 и так далее, примеров более чем достаточно.

Цифровизация покупок  

Камран Гусейнов, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, отмечает, что покупатели всё чаще выбирают диджитал-каналы. Доля чатов в общении с продавцами выросла на 12 п.п. для авто с пробегом на 3 п.п. — для новых. Личное общение с продавцом, похоже, уходит в прошлое. В ответ на такой пользовательский запрос в Авито Авто внедрили автоответы, рассылки спецпредложений и другие инструменты для упрощения коммуникаций. Популярностью пользуется сервис «Селект» — подключённые к нему продавцы получают на 14% больше трафика. Через платформу уже продано более 10 тыс. автомобилей. 

«Селект даёт и покупателям новый опыт — выбор из проверенных авто, по которым предоставляются отчеты Автотеки,  проводится осмотр с независимым экспертом, а также организуется сопровождение личного менеджера для обеспечения прозрачности на всех этапах сделки», — подчеркнул Гусейнов. 

Активно внедряются новые инструменты в разделе новых авто, спрос на которые, как уже сообщалось, вырос. Роман Ахременко, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, рассказал, что главная страница раздела стала удобной точкой входа для пользователей и рекламного трафика. Для дилеров здесь доступны спецпредложения, повышающие конверсию на 6%.

«Наши инструменты помогают клиентам быстрее находить нужные авто, а дилерам — увеличивать продажи», — отметил Ахременко. 

Вывод экспертов таков: авторынок Петербурга и Ленобласти адаптируется к новым условиям — с упором на цифровизацию, доступные цены и расширение ассортимента.

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