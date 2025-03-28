 Рейс «Книжного Поезда 2025» подошел к своему финалу

Уникальный проект «Книжный поезд 2025» подошел к своему финалу.
Он начался 13 и завершился 19 марта. Более 50 писателей посетили 7 городов (Санкт-Петербург, Минск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград), проводя фестивали. Мероприятия транслировались онлайн. Проект поддержали Министерство культуры РФ, региональные министерства культуры, Российский книжный союз, ОАО «РЖД» и Министерство цифрового развития.
Цель проекта — популяризация книг о Великой Победе в честь 80-летия Победы и Года Защитника Отечества. Впервые маршрут был международным (Россия-Беларусь). Более 27 тысяч читателей посетили свыше 150 мероприятий (74 из них — детские). Онлайн-трансляции набрали свыше 2 млн просмотров. Участие приняли известные писатели — Олег Рой, Григорий Григорьев и другие.
Проект объединил встречи с писателями, концерты, круглые столы, мероприятия для студентов.