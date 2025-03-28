 Рейс «Книжного Поезда 2025» подошел к своему финалу

Круглый стол, посвященный развитию образовательных и общественных пространств в новых жилых комплексах, прошел в городе на Неве на площадке РБК Петербург. Крупные девелоперы, включая Группу «ЦДС», Холдинг «РСТИ», ГК «Ленстройтрест», Группу «Аквилон», «GloraX» и «Самолет Страна», реализующие масштабные проекты социальной инфраструктуры, обсудили ключевые аспекты эволюции таких пространств и тренды, формирующие запросы покупателей. Особое внимание участники встречи уделили высоким технологиям и комплексному мультимедийному оснащению, которые напрямую влияют на привлекательность и статус учебных заведений. Если раньше школа или детский сад в новом микрорайоне воспринимались просто как обязательные объекты, то теперь они превращаются в важный аргумент при выборе жилья. Современные образовательные учреждения — это уже не просто здания с классами, а многофункциональные центры, где могут проводить время и дети, и взрослые. По мнению собравшихся...