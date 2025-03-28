Ежедневно 2 тысячи петербуржцев пользуются виртуальным «Подорожником»

В Санкт-Петербурге ежедневно оплачивают проезд в общественном транспорте виртуальной картой «Подорожник» 2 тысячи новых пользователей.

Приложение для оплаты проезда в общественном транспорте набирает популярность, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города на Неве. Ежедневно в нем регистрируются около 2 тысяч пользователей, выбирающих удобство и скорость оплаты проезда с помощью смартфона.

Комитет по транспорту предлагает забыть о необходимости покупать бумажные билеты или пополнять транспортные карты, скачав удобное приложение, зарегистрировавшись в нем и пополните баланс. Как отмечает пресс-служба ведомства, виртуальный билет всегда активен, а баланс отображается в приложении. Система работает во всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах и метро.

Отметим, что после запуска виртуальной карты председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отмечал, что приложение — важный шаг в цифровизации транспорта и позволит упростить процесс оплаты для 5 млн пассажиров, ежедневно использующих петербургский транспорт.

Приложение позволяет контролировать расходы, а также оплачивать проезд быстро и удобно. В Комтрансе призвали присоединиться к более чем 83 тысячам довольных пользователей виртуального «Подорожника».