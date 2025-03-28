ГАТИ сообщила о скором перекрытии дорог в 6 районах Петербурга

ГАТИ предупреждает о транспортных ограничениях в 6 районах Санкт-Петербурга с 30 марта по 15 апреля.

В связи с проведением ремонтных и строительных работ Государственная административно-техническая инспекция информирует горожан об ограничениях движения в 6 районах культурной столицы, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Василеостровском районе с 31 марта по 9 апреля будет полностью перекрыто движение по Менделеевской линии от Университетской набережной до Биржевого проезда в направлении от Университетской набережной к Биржевому проезду. Это связано с прокладкой водопровода.

В Красносельском районе с 30 марта по 5 апреля будет закрыто движение по Гражданской улице в Красном Селе от Центральной улицы до проспекта Ленина в связи со строительством канализационной сети.

В Невском районе с 1 по 15 апреля будет закрыт для движения транспорта 1-й Рабфаковский переулок в районе Рабфаковской улицы из-за ремонта трамвайных путей.

В Петроградском районе с 1 апреля по 10 июня для личного автотранспорта будет закрыт Троицкий мост. Ремонтные работы позволят ускорить обновление дорожного полотна и трамвайных путей на четыре месяца. Общественный транспорт и пешеходы смогут беспрепятственно пользоваться мостом.

В Приморском районе с 1 по 10 апреля будет закрыт боковой проезд Богатырского проспекта у дома 14, корпус 2, литера А, в связи с реконструкцией водопровода.

Кроме того, в Центральном районе с с 1 по 5 апреля будет ограничено движение по Казанской улице от Казанской площади до Гороховой улицы в связи с прокладкой инженерных сетей.

В ГАТИ рекомендуют жителям Петербурга заранее планировать свои маршруты.