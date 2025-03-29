Возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет

В Государственной думе РФ задумались об увеличении возраста молодежи до 40 лет.

По мнению главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, законодательное повышение возрастной планки для отнесения граждан к молодежи до 40 лет представляется возможным, пишет РИА Новости.

Он отметил расхождение между российской законодательной базой, определяющей молодежь как граждан от 14 до 35 лет, и классификацией ВОЗ (18-44 года).

Леонов связал перспективу изменения возрастных критериев с ростом продолжительности жизни россиян и целями национального проекта «Продолжительная активная жизнь».

Депутат подчеркнул, что современные 35-40-летние люди отличаются от своих сверстников предыдущих поколений лучшим здоровьем и более активной жизненной позицией, часто достигая профессиональных и финансовых успехов именно в этом возрасте.