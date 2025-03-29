Прошедшая ночь в Петербурге стала одной из самых теплых

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге оказалась одной из самых теплых в сравнении с другими ночами 29 марта.

Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он написал, что в прошлом году температура воздуха ночью составила +5,1 градуса, что является рекордом для ночи 29 марта. До этого момента, по словам специалиста, самой теплой была ночь в 1973 году, когда температура воздуха составила +3,9 градуса. При этом, в этом году ночью 29 марта было +6,7 градусов.

Такой температура казалась недостижимой даже днем буквально неделю назад, написал Колесов.

Что касается погоды днем, синоптик пообещал уход облаков на восток, благодаря чему появится солнце, которое начнет греть Петербург. По его словам, воздух прогреется до +13…+15 градусов.