Теплая погода спровоцировала раннее пробуждение клещей в Петербурге

Теплая погода в Санкт-Петербурге стала причиной раннего пробуждения клещей.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что выходом из спячки насекомых люди обязаны теплой и белоснежной зиме. В ведомстве напомнили, что паразиты обитают в траве и небольших кустарниках и являются очень опасными для домашних питомцев, когда хозяева гуляют с ними на улице.

В Роспотребнадзоре объяснили, что собаки могут серьезно заболеть в результате укуса клеща, а чтобы это предотвратить, хозяин обязан заблаговременно обеспокоиться о безопасности домашнего питомца.

К примеру, советуют в ведомстве, можно использовать специальные таблетки, капли и ошейники от клещей, а также тщательно мыть животное после прогулки. Если все же собаку укусил клещ, нужно обратиться к ветеринару.