В Петербурге начинается сезон навигации

Группа компаний «Нева Тревел» отмечает свое 30-летие запуском сезона речных прогулок в Санкт-Петербурге 29 марта. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

Сезон начинается с классических экскурсий по Неве, затем откроются прогулки по каналам и к острову фортов в Кронштадте, сообщают в пресс-службе «Нева Тревел». Скоростной трансфер на «Метеорах» и катамаранах «Котлин» в Петергоф и Кронштадт начнет работать с конца апреля, экскурсии к крепости Орешек — с начала мая.

На обновленном флоте, включающем новые катамараны «Котлин», теплоход «Сити Круиз» и суда «Невик», а также модернизированный теплоход «Москва-183», предлагаются разнообразные маршруты.

Среди новинок — быстрый катамаранный трансфер между Петергофом и Кронштадтом. Время в пути составит 35 минут.